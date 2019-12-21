Uçakta rahatsızlanan üniversite öğrencisi Erdoğan İnez hayatını kaybetti

Memleketi Ordu'ya gelmek için Ankara'dan uçağa binen 30 yaşındaki İnez, uçak kalktıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

İlk müdahalesi burada yapılan İnez, uçağın Ordu Giresun Havalimanı'na inmesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan İnez'in cenazesi, helallik için Fatsa ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine getirildi.

İnez'in cenazesi, Fatsa Orta Büyük Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

İnez'in Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu ancak okula ara verdiği öğrenildi.