Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Erikli Yaylası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın söndürme aracı sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.





ulusal.com.tr