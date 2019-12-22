Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uludağ'da Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf ediliyor.
YURT 22.12.2019, 14:03 22.12.2019, 14:03
Uludağ'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Erikli Yaylası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın söndürme aracı sevk edildi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
ulusal.com.tr
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