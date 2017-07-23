Uludağ'a ailesi ile birlikte günübirlik gelen Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, ailesinin yemek yediği sırada kayboldu.

Ailesi ile birlikte geldiği Uludağ’da dün kaybolan Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, en son görüldüğü Sarıalan bölgesinin 2 kilometre uzağında, kaybolduktan 18 saat sonra bulundu.



Sağlık durumu iyi olan İbrahim’in, geceyi tişörtünü yastık yapıp uyuyarak geçirdiği öğrenildi. Jandarma Arama-Kurtarma (JAK) ekibi tarafından bulunan İbrahim’e su, çikolata, meyve suyu ve simit verildi.



İstanbul'dan dün Bursa'ya günübirlik tatil için gelen Nejip Mansouri, eşi ve 7 çocuğu ile birlikte Uludağ Sarıalan mevkiine geldi. Turist aile burada gezdikten sonra yemek için bir restorana gitti. Ailesi yemek yerken, 9 yaşındaki çocukları İbrahim Najib El Mansouri dün saat 19.00 sıralarında gezmek için restorandan ayrıldı. Aile yemek yedikten sonra İbrahim'i bulamayınca durum jandarmaya bildirildi.



İhbar üzerine Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, AFAD, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



İbrahim'in yemek yedikten sonra kardeşleriyle oynadığını, gitme vakti geldiğinde çocuklarının kaybolduğunu anladığını belirten baba Najib El Mansouri şöyle dedi:







"Çocuklarım yemek yedikten sonra kardeşleriyle oyun oynamış, Gitme vakti geldiğinde diğer oğlum Muhammed'e İbrahim'i sordum. Bilmediğini söyleyince aramaya başladık. Aşağı tarafta köpekleri görünce korkup orada kaldığını düşündük. Aşağı tarafa baktık bulamayınca güvenlik kameralarına baktık. Kameralarda Kirazlıyayla patikasına doğru gittiğini gördük. Durumu Sarıalan’da bulunan Jandarma ekiplerine bildirdik."



İSTANBUL'DAN KIYAFETİ GETİRTİLDİ



Yaklaşık 60 kişilik arama kurtarma ekipleri ikiye ayrılarak aramaya başlarken, ekiplere Jandarma Özel Harekat Timleri termal kamera ile destek verdi. Jandarma ekipleri, iz takip köpeğini devreye sokabilmek için kaybolan çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi.



Ekipler arazide arama yaparken jandarma ekipleri bölgede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarında elinde poşetle Sarıalan Meydanı'ndan Kirazlıyayla patika yoluna doğru gittiği görülen İbrahim Najip El Mansouri ‘nin bulunması için jandarma drone da kullandı.



2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU



Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, AFAD, UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri çalışma yaparken saat 13.00 sıralarında Jandarma Arama- Kurtarma timi İbrahim’i kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta Kirazlıyayla mevkii yakınlarında bir uçurumun kenarında buldu. Önce kendisini bulan ekipten korkarak kaçmak isteyen İbrahim, jandarma ekipleri tarafından ikna edildi. Türkçe bilmeyen İbrahim’in ilk sözleri ise kaybolduğunu ifade etmek için “Anne yok baba yok” oldu. Kendisine meyve suyu, çikolata, gofret ve simit ikram edilen ve jandarmanın montlarından giydirilen İbrahim, yaya olarak ambulansın bulunduğu Sarıalan bölgesine getirildi. Burada babası ve ailesiyle kucaklaşan İbrahim, kontrol amacıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.



BULAN UZMAN JANDARMA: ÇOK KORKMUŞTU



Önce kullandığı drone bölgenin fotografını çeken ve daha sonra katıldığı arama çalışmalarında çocuğu bulan Jandarma Uzman Çavuş Musa Tamkoç, “Dere yatağına indim ve İbrahim diye yüksek sesle bağırdım. Birkaç kez bağırdım önce ses gelmedi. Daha sonra çocuk sesini duydum. Çocuk beni görünce kaçmaya çalıştı. Ondan polis jandarma diye seslenerek su ikram ettim. Çikolata verdim. Çocuğun yayına gittiğimde “Anne baba yok” diye Türkçe bir şeyler söylemeye çalıştı. Anne ve babasının burada olduğunu söyledim. Ailesinin fotoğrafını çocuğa gösterdim. Çocuğun korkusu geçtikten sonra ‘Seni onların yayına götüreceğim’ dedim. Montumu çocuğa verdim. Yavaş yavaş yürüyerek Sarıalan Mevkii’ne ulaştık” dedi.



Tamkoç, çocuğu bulduğunda uçurumun kenarında olduğunu da kaydederek, "Geceyi orada geçirmiş. Üstündeki tişörtü çıkararak kendine yastık yapmış. Ormanın içi nemli ve kaygan olduğu için beni görünce ağaca tutundu. Allah'a şükür kayıp düşmedi” diye konuştu.



BABADAN, TÜRK MİLLETİNE VE ASKERİNE TEŞEKKÜR



Uludağ’da kaybolduktan 18 saat sonra Jandarma Arama- Kurtarma(JAK) ekiplerince bulunan Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kontrolden geçirildi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlenen İbrahim, ailesine teslim edildi.



Hastanede açıklama yapan İbrahim’in babası Najip Mansouri, oğlunun kaybolmasından sonra herkesin seferber olduğunu belirterek şöyle konuştu:



“İbrahim, 4 yaşındaki kardeşi Samir’i ararken kaybolmuş. Geceyi kayaların arasında geçirmiş. Sabaha kadar uyumamış. Saat 06.00’da yarım saat uyumuş ve bulunduğu yerden ayrılmamış. İbrahim’in bulunması için herkes büyük çaba gösterdi. Türk milletine ve askerine çok teşekkür ederim. Bizim için saatlerce çalıştılar. Hepsine minnettarım. İyi ki varsınız. Her zaman sizinleyiz.”



Kaybolduktan 18 saat sonra bulunan İbrahim de hiç korkmadığını kaydederek kendisini bulan Uzman Çavuş Musa Tamkoç’a teşekkür etti.



Baba Najib Mansouri’nin jandarmada ifade verdikten sonra ailenin İstanbul’a döneceği belirtildi.