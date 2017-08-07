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Uludağ'da düşerek yaralanan doktoru AFAD kurtardı

Uludağ'daki patikada tırmanırken düşüp yaralanan doktoru AFAD ekipleri kurtararak hastaneye kaldırıldı.

Uludağ'da düşerek yaralanan doktoru AFAD kurtardı

Uludağ'da patikada yürürken düşerek yaralanan doktorAFAD ekiplerince kurtarıldı.

Teferrüç ile Kadıyayla mevkileri arasındaki ormanlık alanda arkadaşıyla yürüyüşe çıkan doktor Süleyman Bahar (67), dik patikada tırmanırken dengesini kaybedip düştü.

Ayağı kırılan ve yaralanan Bahar, kanamayı kendi müdahalesiyle durdurarak durumu jandarmaya bildirdi.

Engebeli arazi şartları yüzünden Bahar'ın bulunduğu alana ulaşamayan jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi.

AFAD ekiplerince kurtarılarak Teferrüç mevkisine getirilen Bahar, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ #doktor #AFAD
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