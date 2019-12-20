Uludağ'da hayatını kaybeden Efe Sarp son yolculuğuna uğurlandı

Uludağ'da yaşamını yitirdi. Memleketinde göz yaşları içinde toprağa verildi.

37 yaşındaki Efe Sarp için Aydın'ın Karasu ilçesindeki Cumaönü Camisii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Kaymakam Ahmet Solay, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erikmen ile Efe Sarp'ın arkadaşları da katıldı. Aileye taziyelerini ilettiler.

Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anneyi kızı teskin etmeye çalıştı.

Cenaze namazının ardından Sarp'ın naaşı, Tabak Hacı İbrahimler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

1 Aralık Pazar günü İstanbul'dan Bursa'ya giden Mert Alpaslan ve Efe Sarp, zirveye doğru yürümeye başlamış, yoğun sis nedeniyle de kaybolmuşlardı. İhbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmaların 17'inci gününde, önce Efe Sarp'ın cesedi bulunmuştu.Çalışmalarını aynı bölgede yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 3 saat sonra Mert Alpaslan'ın cesedine ulaşmıştı. Ölüm nedenleri ise "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak açıklanmıştı.

ulusal.com.tr