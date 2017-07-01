Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, M.A. "oteller bölgesi"nden zirveye doğru yürüyüş yaparken kalp krizi geçirdi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Coğrafi konum belirleme sistemi üzerinden yeri belirlenen M.A, jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



M.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.