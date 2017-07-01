Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı

Uludağ'da kalp krizi geçiren kişiyi jandarma kurtardı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Uludağ'da kalp krizi geçiren kişiyi jandarma kurtardı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren kişi jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, M.A. "oteller bölgesi"nden zirveye doğru yürüyüş yaparken kalp krizi geçirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Coğrafi konum belirleme sistemi üzerinden yeri belirlenen M.A, jandarma tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.A, Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.A'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uludağ #kurtarıldı #kalp krizi #jandarma #bursa
banner863
Önceki Haber
Gaziantep'te yılın ilk yarısında 3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Sonraki Haber
Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.