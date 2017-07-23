Uludağ'a ailesi ile birlikte günübirlik gelen Yemen asıllı Katar vatandaşı 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri, ailesinin yemek yediği sırada kayboldu.

İstanbul'dan Bursa'ya günübirlik tatil için gelen Nejip Mansouri, eşi ve 7 çocuğu ile birlikte Uludağ Sarıalan mevkiine geldi. Turist aile burada gezdikten sonra yemek için bir restorana gitti.



Ailenin yemek yediği sırada 9 yaşındaki çocukları İbrahim Najib El Mansouri saat 19.00 sıralarında gezmek için restorandan ayrıldı. Aile yemek yedikten sonra İbrahim'i bulamayınca durum Jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine Olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, afad,UMKE, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, İHH Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



60 kişilik ekip arıyor



Yaklaşık 60 kişilik arama kurtarma ekipleri ikiye ayrılarak aramaya başlarken, ekiplere Jandarma Özel Harekat Timleri termal kamera ile destek verdi. Jandarma ekipleri, iz takip köpeğini devreye sokabilmek için kaybolan çocuğun İstanbul'da kaldığı otelden kıyafetleri getirtildi. Ekipler arama çalışmalarına devam ediyor.



