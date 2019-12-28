Uludağ yeni yıla hazır

Kış turizminin sevilen bölgesi Uludağ, yeni yıl için vatandaşları ağırlamaya başladı.



Oteller Bölgesi doldu taştı. Yeni yılı Uludağ'da geçirmek isteyen vatandaşlar otelleri tamamen doldurdu.



Aralık ayının son haftasında başlayan kar yağışı, hem turistlerin hem de turistlik tesislerin yüzünü güldürdü.



Kar kalınlığının 40 santimetreye çıktığı bölgede kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yapan vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.



Sadece yerli turistlerin değil yabancı turistlerinde cazibe merkezi Uludağ. Özellikle Rus turistlerden büyük talep var.

ulusal.com.tr