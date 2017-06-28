Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Jandarma Er Demirel'in cenazesi, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katıldığı törenin ardından defnedildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Muhammed Furkan Demirel, devlet protokolünün katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Demirel (22) için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Şehidin annesi Aliye, babası Mahir, kardeşleri Ali ve Mert Demirel, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile milletvekilleri, şehit ve gazi yakınları, garnizonda görevli askerler, emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ​Başkanı Ekrem Keleş kıldırdı. Keleş, namazın ardından helallik alındığı sırada, şehidin, peygamberlikten sonra en yüksek mertebeye ulaştığını belirterek, "Kötü tuzak kuran zalimler, hainler, ahiret gününde azabın en şiddetlisine çarptırılacaklardır." ifadesini kullandı.

İkindi namazının ardından şehit Demirel için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında şehidin cenazesi, askerlerin omzunda top arabasına alındı.



Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı. Kortejde şehidin babası Mahir Demirel, Başbakan Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli yan yana yürüdü. Bu sırada Yıldırım'ın, şehidin babası Mahir Demirel'in elinden tutması dikkati çekti.



Uğurlama töreninin ardından Başbakan Yıldırım, Orgeneral Akar ve Bahçeli, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan şehidin naaşı, Altındağ ilçesi Karacaören Mezarlığı'ndaki şehitler bölümünde defnedildi.