Ümraniye Belediyesi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki çocuklar için 8 ayrı şehirde, her bir ilde iki gün kalacak olan 'oyun karavan tırını' Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’ndan uğurladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çocuk Oyun ve Spor Kulüpleri Konfederasyonu, Savethe Children ve Ümraniye Belediyesi tarafından oluşturulan oyun tırı, çocukları teknoloji oyunlarından uzaklaştırmayı ve sokak oyunlarına alıştırmayı hedefliyor.



‘’DOĞUDAKİ ARKADAŞLARIMIZ MUTLU OLUNCA, BİZ DE MUTLU OLUYORUZ’’



Ümraniye Belediyesi Bilgi Evi üyesi olan 13 yaşındaki Emrullah Kılıç, “Bence seksek oynamak daha güzel. Bilgisayar oyunlarının faydası yok. Sürekli hareket halinde olduğumuz için vücudumuza da iyi geliyor. Sokak oyunlarında arkadaşlarımla bir arada oyun oynamak daha zevkli’’ dedi.

Bir diğer Bilgi Evi 10 yaşındaki Abdullah Samet Kılıç ise, “Sokak oyunları bilgisayar oyunlarından daha iyidir. Bu geleneksel oyunlarımızı doğudaki arkadaşlarımız oynayacağı için de çok mutluyum. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Çocukların fazla bilgisayar oynadıklarında kendisinin gibi gözlük takacağını belirten Furkan Tan ise, tüm çocukların sokak oyunları oynaması gerektiğini söyledi.



‘’GELENEKSEL SOKAK OYUNLARI ÇOCUKLARI AKTİF HALE GETİRİYOR’’



Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda geleneksel sokak oyunlarını kapsayan tırdaki oyuncakları meydandaki çocuklara da dağıtan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, şunları söyledi:

‘’Yeni kuşak hazır oyuncaklarla oynadı. Şimdiki kuşak ise bilgisayar oyunları oynuyor. Bilgisayar tadında olunca güzel fakat bazen bağımlılık yapıyor. Geleneksel sokak oyunlarında çocuklar aktif hale geliyor. Bilgisayarda pasifler. Seksek, ip atlama, çember çevirmede çocuklar bir şeyler üretiyor. Çocuklarımız kültürümüzden parça olan geleneksel oyunlarımızın da tadını alsın. Özellikle devlet koruması altında olan çocuklarla diğer çocukların bu sayede kaynaşmasını istiyoruz."

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine çocukları eğlendirmeye giden oyun tırı, palyaço, boyama kitabı ve kalemleri, şişme oyun alanları, sinema ve animasyon gösterileri, seksek, ip atlama, çember çevirme halat çekmece, mendil kapmaca, şapka, ayakkabı, tişört, geleneksel sokak yarışma oyunları ve 20 bine yakın oyuncak dağıtılacak.

Oyun tırı, 22-23 Temmuz'da Diyarbakır'da, 25-26 Temmuz'da Mardin'de, 28-29 Temmuz'da Siirt'te, 31 Temmuz - 1 Ağustos'ta Van'da, 3-4 Ağustos'ta Ağrı'da, 6-7 Ağustos'ta Muş'ta, 9-10 Ağustos'ta Bingöl'de ve 12-13 Ağustos'ta Tunceli'de olacak.