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Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. 

YURT 15.12.2019, 17:41
Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre Küçüksu Caddesi'nde 34 JD 4452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 4 araca çarptı.

Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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