banner1199

banner1197

Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personelini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

YURT 21.12.2019, 11:36
Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Mehmet Yırtar yönetimindeki 27 TN 965 plakalı minibüs, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun Sakçagözü Akyokuş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile Bilal Erdoğan, Yusuf Gürler, Mustafa Barak, Hasan Aydın ve Sabiha Tıraş yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince GAÜN Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
#yaralı #kaza #minibüs #gaziantep
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P