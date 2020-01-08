Ünlendi Vadisi'nde bir doğa harikası

Ülke genelinde başlayan kar yağışları sonrası dağlarda, vadilerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkmaya başladı.



Burası Iğdır'ın Ünlendi Vadisi.



Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'ne bağlı Vadi bölgede etkili olan yağış sonrası karla kaplandı.



Aras Dağları'nda mendereslerle birlikte suyla buluşan kar görüntüleri insanın içine adeta derin bir huzur veriyor.



Havadan görüntülenen ve akarsuyun kıvrımları ile bütünleşen bu doğa harikası manzara görülmeye değer.



Ünlendi Vadisi ve menderesleri de içerisine alan Aras Dağları ortaya çıkardığı doğa güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor.

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