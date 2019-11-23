Ünlü şefler ve gurmeler Antalya'da buluştu
Dünyaca ünlü şef ve gurmeler turizmin başkentinde buluştu. "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması"na 36 ülke yemekleriyle katıldı. Festival havasındaki buluşmada, şefler farklı ülkelerin mutfaklarını tanıma fırsatı yakaladı
YURT 23.11.2019, 17:40 23.11.2019, 17:53
Dünyaca ünlü şef ve gurmeler "GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Dünyası Yıldızları Buluşması"nda bir araya geldi.
EXPO Sergi Alanı'ndaki buluşmaya 36 ülke yemekleriyle katıldı. Uluslararası yemek yarışmalarından akademik oturumlara, mutfak atölyelerinden ünlü şeflerin söyleşilerine kadar bir çok etkinlik meraklısını bekliyor.
Buluşmaya, birçok ünlü şef, gurme ve akademisyen de katılıyor.
Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek, buluşmanın ülke mutfaklarının tanıtımı açısından önemli olduğunu söyledi.
Festival havasındaki buluşma yarın sona erecek.
ulusal.com.tr
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