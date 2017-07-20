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Ünlü tablo ilham verdi

KOCAELİ Gebze Belediyesi, ilçede yaşayan ressam Osman Hamdi bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi adrı resminden esinlenerek kaplumbağayı kendine maskot olarak seçti. 'Terbi' adı verilen maskot Gebze sokaklarında görülmeye başlandı.

Ünlü tablo ilham verdi

Gebze Belediyesi, Osman Hamdi Bey'in ünlü Kaplumbağa Terbiyecisi eserinden esinlenerek kaplumbağayı kendine maskot olarak seçti. Gebze Belediyesi yeni marka elçisine 'Terbi' adını verdi. Gebze Belediyesi'nin resmi maskotu kentin sokaklarında görülmeye başlandı. Tanıtım çalışmaları kapsamında Terbi belediyenin çalışmalarına katıldı. Terbi kaldırım döşenmesine, yerlerin temizlenmesine, taş duvarların örülmesine yardımcı oldu. Gebze Belediyesi, Terbi'nin çevreci, bilinçli, duyarlı özelliklerinin yanı sıra çalışkanlığı ile ön plana çıktığını, önümüzdeki günlerde farklı projelerle ortaya çıkacağını açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kocaeli #ressam #KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ #OSMAN HAMDİ
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