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Üreticilerinden “tütün“ tepkisi

"Devletin her daim yanında olan ve bu duruşunu açıkça ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyen ilimizin güzel insanları böyle bir ithamı asla hak etmemektedir"

Üreticilerinden “tütün“ tepkisi

 Türkiye'nin önemli tütün üretim merkezlerinden Adıyaman'da üreticiler, bir gazetenin manşetindeki "Terörün yeni finans kaynağı" başlığıyla yer alan habere tepki gösterdi.

Demokrasi Parkı'nda toplanan tütün üreticileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, söz konusu haberi kınadı.
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şube Başkan Vekili Mahmut Çelik, yaptığı açıklamada, kent halkının önemli bir kısmının tütün üretiminden gelir elde ettiğini, bu nedenle halkın ekonomik dengesini hiç kimsenin bozmaya hakkının olmadığını söyledi.
Adıyaman'ın her zaman devletin yanında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Devletin her daim yanında olan ve bu duruşunu açıkça ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmeyen ilimizin güzel insanları böyle bir ithamı asla hak etmemektedir. Tütün sadece ilimizin değil bölgemizde bulunan pek çok ilin geçim kaynağıdır. Bölgemizde terörün panzehiri olan ekonomik kalkınmanın motoru tütündür. Tütünümüzün vergilendirilmesi ve kayıt altına alınması konusunda bizler de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizler basın kuruluşunun derhal bu hatasını düzeltmesini bekliyoruz."
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #tütün #tepki #Adıyaman
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