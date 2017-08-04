Kahramanmaraş'ta son bir hafta içerisinde düğünlerde ve asker uğurlamalarında havaya ateş eden 22 maganda silahlarıyla birlikte yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde ve asker uğurlamalarında magandalar nedeniyle üzücü olaylar yaşanmaması için çalışma başlattı. Magandalara karşı bir dizi tedbirler alan ekipler, düğün sahiplerini ve askere gidecek gençler ile onların yakınlarını silahla ateş etme, havai fişek atma, gürültü yapma ve klakson çalıp yolu kapatmanın yasak olduğunu hatırlatıp, aksi yönde davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı yönünde uyardı.



SİVİL POLİS EĞLENCELERDE



Asayiş Şube Müdürlüğü, uyarıyla yetinmeyerek daha sonra kentteki düğün ve asker uğurlamalarında sivil polisler görevlendirdi. Yapılan çalışmalar olumlu sonuç verdi ve son bir haftada 22 kişi silahla havaya ateş ederken sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı. Bu kişilerle birlikte 10 tüfek, 12 kurusıkı tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan magandalar hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan adlı işlem yapılırken, 32 kişiye de gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiklerinden dolayı Kabahatler Kanunu kapsamında adlı işlem yapıldı. Ayrıca asker uğurlamalarında kurallara uymayan 80 motosiklet sürücüsüne ceza yazıldı, 40 motosiklet ise eksiklerinden dolayı trafikten men edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzuru için çalıştıklarını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydetti.