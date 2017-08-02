Hastanede çalışan 41 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Uşak'ta hastanede çalışan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan 41 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle ilgili servislere başvurdu.



Zehirlenme şüphesiyle tedavi altında alınan çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Hastane yetkilileri, çalışanların hastanede dün yedikleri yemekten zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde durduklarını, konuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, aynı yemeği yiyen hastalarda herhangi bir şikayetin yaşanmadığını kaydetti.