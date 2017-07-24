UŞAK'ta komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi boynu kırılarak, diğeri de başından tabancayla vurularak yaşamlarını yitirdi.

Dün öğle saatlerinde, Aybey Mahallesi 3. Keser Sokak'ta oturan Hakan Şal ve kardeşi Bülent Şal, gürültü yaptığını ileri sürdükleri komşuları Yücel Yönten'i evine gidip, uyarmak istedi. Ancak, Yönten ile iki kardeş arasında tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında boynu kırılan Yücel Yöntem olay yerinde yaşamını yitirirken, Hakan Şal'ın belinden çıkararak ateşlediği tabancayla yanlışlıkla başından vurduğu kardeşi Bülent Şal ağır yaralandı.



Ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınan Bülent Şal, doktorların müdahalesine rağmen bugün öldü. Bülent Şal'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Hakan Şal'ın yakalanması için çalışma başlattı.



