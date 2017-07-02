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Uşak'ta traktör devrildi: 1 ölü

Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta traktör devrildi: 1 ölü

Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkavak Köyü Höyük mevkisindeki tarlasında 64 EE 082 plakalı traktörüyle buğday sapları toplayan Mehmet Keser (66), traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kaldı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Keser'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #traktör #Ölü #kaza #eşme
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