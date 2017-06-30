Jandarma bir evin bahçesinde 83 kök Hint keneviri, 484 gram esrar ele geçirdi, 1 kişiyi gözaltına aldı

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatar köyünde 83 kök Hint keneviri ile 484 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Sivaslı Jandarma Komutanlığı ekipleri Tatar Köyü'nde A.Ö'ye ait evin bahçesinde 83 kök Hint keneviri ile 484 gram kubar esrar ele geçirdi.



A.Ö. gözaltına alınırken ele geçirilen Hint kenevirleri yakılarak, imha edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.