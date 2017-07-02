Üzeyir Yaylası'ndaki şenliğe binlerce vatandaş katıldı

Uşak'ın Banaz ilçesinde Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği düzenlendi.



Yörük kültürünü tanıtmak ve yaşatmak amacıyla Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği tarafından Kızılhisar Köyü Üzeyir Yaylası'nda düzenlenen şenliğe binlerce vatandaş katıldı.



Bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirlen etkinlikte, halk oyunları ve mehteran gösterileri sunuldu, cirit ve okçuluk yarışmaları yapıldı. Sanatçı Zara ile yerel sanatçılar da konser verdi.

Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği Başkanı Remzi Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe Aydın, Manisa, Denizli, İzmir gibi çevre illerden vatandaşların katıldığını belirtti.

Şenliğin yöre insanının kaynaşmasına, geleneklerin unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını vurgulayan Kızıl, etkinliğe bu yıl yaklaşık 100 bin kişinin katıldığını ifade etti.

Kızıl, katılımın geçen sene 50 bin civarında olduğunu aktararak, "Bu yıl sayı ikiye katlandı. Amacımız Yörük kültürünü tüm dünyaya tanıtmak ve yaşatmak. Üzeyir Yaylası ilimizin sahip olduğu doğa güzelliklerinin başında geliyor. Şenlikte yöresel halk oyunları, cirit gösterileri ve köylerimizin kendilerini tanıttıkları Yörük çadırları ve Yörük kıyafetleri görülmeye değer. Ayrıca şenlikte 'Yörük güzeli' yarışması, 'Yörük beyi' seçimi gibi etkinlikler de yer alıyor." diye konuştu.

Şenliğe, Uşak belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz, Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı da katıldı.