Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Lavrov: Orantılı karşılık vereceğiz
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
Yargıtay'dan Aziz Yıldırım kararı!
"Koçyiğit askeri okul personeli ve öğrencilerini fişledi"
Tablet ve telefonlara dikkat
Tablet ve telefonlara dikkat

Üsküdar'da şüpheli ölüm

Sahil yolundaki otomobilde ölü bulunan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü

Üsküdar'da şüpheli ölüm

İstanbul Üsküdar'da park halindeki otomobilde, bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Harem Sahil Yolu'nda park halindeki 34 VS 0284 plakalı araçtan kötü kokular geldiğini ve araçta hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis araç çevresine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan itfaiye ekibi de maske takarak, şişmiş haldeki cesedi otomobilden çıkardı.

İlk incelemede, ölen kişinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Burak Kasdal (30) olduğu tespit edildi.

Kasdal'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Kaynak: AA
Etiketler; #ceset #polis #üsküdar #şüpheli ölüm
banner863
Önceki Haber
Jandarma Onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi
Sonraki Haber
Kapısını çilingire açtırdığı evde arkadaşının cesedini buldu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.