Sahil yolundaki otomobilde ölü bulunan kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumuna götürüldü

İstanbul Üsküdar'da park halindeki otomobilde, bir kişi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Harem Sahil Yolu'nda park halindeki 34 VS 0284 plakalı araçtan kötü kokular geldiğini ve araçta hareketsiz yatan bir kişi bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen polis araç çevresine güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çağrılan itfaiye ekibi de maske takarak, şişmiş haldeki cesedi otomobilden çıkardı.



İlk incelemede, ölen kişinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Burak Kasdal (30) olduğu tespit edildi.



Kasdal'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.