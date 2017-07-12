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Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

Üsküdar'da inşaat çalışması nedeniyle kapalı olan alt geçide düşen taksideki sürücü ile iki yolcu yaralandı.

Üsküdar'da taksi alt geçide düştü: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahir İz Caddesi'nden Kısıklı yönüne seyreden Erol Kesin yönetimindeki 34 TFS 71 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu beton ve demir bariyerlere çarparak 4 metre aşağıdaki alt geçide düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan taksi şoförü Kesin ile iki yolcu, ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taksinin düştüğü alt geçidin, Altunizade metro durağı inşaat çalışması nedeniyle bir süredir kapalı olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #üsküdar #taksi #kaza
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