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Uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli 16 tutuklu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

YURT 21.12.2019, 11:51
Uyuşturucu operasyonu: 21 şüpheli 16 tutuklu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 9 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA
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