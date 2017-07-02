Ülke genelinde sokak satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen 2 bin 721 operasyonda, 775 kilogram esrar, 100 kilogram eroin ve 166 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildi

Türkiye genelinde sokak satıcılarına yönelik son 3 ayda düzenlenen operasyonlarda 775 kilogram esrar, 100 kilogram eroin, ve 166 bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik nisan, mayıs ve haziran aylarında 2 bin 721 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, 775 kilogram esrar, 100 kilogram eroin, 166 bin 271 uyuşturucu hap, 12 bin 165 adet Hint keneviri, 6 kilogram kokain, 23,5 gram afyon, 10 kilogram metamfetamin ve 28 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan 26 kilogram ham madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan 5 bin 983 zanlıdan 2 bin 946'sı tutuklandı.