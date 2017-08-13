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Uyuşturucu taciri kadın, hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 57 yaşındaki kadın, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan sanık, evine düzenlenen operasyonla yakalandı

Uyuşturucu taciri kadın, hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 13 yıl 6 ay hapis cezası verilen 57 yaşındaki tutuksuz kadın sanık, evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 2016 yılında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gençlere uyuşturucu sattırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra ikinci duruşmada serbest bırakılan Zübeyde E. (57), mahkemece 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuksuz yargılanan sanık hakkında yakalama kararı çıkartılması üzerine polis ekipleri kadının evine operasyon düzenledi.

Yakalanan Zübeyde E, adliyedeki işlemlerinin ardından Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu #adana
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