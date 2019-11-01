Uzman Çavuş İsmail Sarıcan memleketinde ebediyete uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
YURT 01.11.2019, 15:37
Şehit, Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan memleketinde ebediyete uğurlandı.
Sarıcan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombanın infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. İlk tören, GAP Havaalanında yapıldı. Ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi.
Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alındı.
Şehit için Kuzuculu Camisi'nde askeri tören yapıldı. Anne Ummuhan Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.
Kahraman askerin naaşı, mahalle mezarlığında ebediyete uğurlandı.
ulusal.com.tr
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