KAHRAMANMARAŞ'ta, 22 yaşındaki Mustafa Beyazıt, serinlemek için girdiği Karasu Çayı'nda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Döngele Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Karasu Çayı'na giren Mustafa Beyazıt, bir süre sonra çırpınmaya başlayıp suda kayboldu.



Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, gencin cansız bedenine ulaştı.



Sudan çıkarılan Beyazıt'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.



Beyazıt'ın uzman çavuş olabilmek için girdiği sınavı kazandığı ve yaşamını yitirmese cuma günü Ankara'ya giderek göreve başlayacağı bildirildi.