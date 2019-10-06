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Üzümlerin pekmez yolculuğu başladı

Hatay'da hasat edilen üzümlerin pekmez yolculuğu başladı. Savrularak pişirilen "Damak çatlatan" olarak da anılan "Çalpak pekmezi" için kollar sıvandı.

Üzümlerin pekmez yolculuğu başladı

Hatay'da hasat edilen üzümler, geleneksel yöntemlerle "çalpak pekmezi"ne dönüştürülüyor. 

Soğuk kış günlerinin vazgeçilmezlerinden biri pekmez.  

Hassa'da tadı ile diğerlerinden ayrılan üzüm çesidi ile çalpak pekmezi için kazanlar kuruldu. 

Pekmezlik üzümler ilk olarak havuzda çizmelerle çiğneniyor, daha sonra mengenede sıkılıyor.

Çıkarılan üzüm suyu önce dinlendiriliyor ardından "Kestirme" işlemi için bakır kazanlarda kaynatılıyor.

Yine bekleme havuzuna alınan üzümler, saatlerce küreklerle savrularak pişiriliyor.

İşlem yaklaşık 5-6 saat sürüyor. İşlemler tamamlandıktan sonra üzümler damak çatlatan "Çalpak pekmezi"ne dönüşüyor.

Yörede 10 bin ton civarında üzümdene elde edilen ve tadı balı andıran pekmez işte böyle sofralarımıza uzanıyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #hatay
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