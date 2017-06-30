Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valiliğine atanan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentten törenle uğurlandı

Valiler Kararnamesiyle Eskişehir Valiliği görevine atanan Mersin Valisi Özdemir Çakacak, uğurlama töreninde duygusal anlar yaşadı ve kente gözyaşlarıyla veda etti.



Çakacak, valilik makamında gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, 3 yıla yakın zamandır Mersin'e hizmet etmekten onur duyduğunu söyledi.



Yaşanmışlıklar nedeniyle ayrılıkların kolay değil hüzünlü olduğunu belirten Vali Çakacak, şöyle konuştu:

"Ayrılmak hüzünlüdür ama aynı zamanda yeni bir başlangıçtır, yeni ufuklara atılımdır. Dolayısıyla hüzünle birlikte oranın heyecanını da yaşayacağız. Mersin halkıyla, Mersin'in tüm dinamikleriyle kentin gelişip kalkınması için el ve güç birliği yaptık. Çünkü birlik ve beraberlik hem ilimiz hem de ülkemiz için son derece önemli. Bunun en güzel örneklerini vermeye çalıştık. Mersin'den, Mersin'in güzel insanlarından, Akdeniz'in incisinden güzel duygularla ayrılıyoruz, sadece uzaklaşıyoruz. Bu bir hizmette nöbet değişimidir. Bundan sonra Eskişehir'de, ülkemize ve milletimize hizmet nöbetine devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Mersin Valiliği önünde uzun kuyruk oluşturan kişilerle vedalaştı. Özdemir Çakacak, gösterilen ilgi karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Törene, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda kurum müdürü ile vatandaşlar katıldı.