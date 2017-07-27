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Vali Şahin açıkladı: 15 yılın en büyüğü...

İstanbul Valisi Şahin, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çiftlikte yapılan operasyonda, hazır halde bir tona yakın eroin maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Şahin "Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi" dedi.

Vali Şahin açıkladı: 15 yılın en büyüğü...

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, Sakarya'nın  Hendek ilçesindeki bir çiftlikte bir tona yakın eroin ele geçirildiğini  belirterek, "Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi."  dedi. 

Vali Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'la, Sakarya'da  gerçekleştirilen narkotik operasyonu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda  bulundu.
 
İstanbul emniyet birimlerinin uzun süreli teknik ve fiziki takip  sonucu bir operasyon düzenlediğini aktaran Şahin, "Narkotik Şube Müdürlüğümüzün  çalışanları tarafından fiziki ve teknik metotlarla yürütülen takip neticesinde  bugün Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir çiftlikte önemli bir operasyon yapıldı. Bu  operasyonda hazır halde bir tona yakın eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca eroin yapımında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi." diye konuştu.
 
Operasyonda tüm araç ve gereçlere el konulduğunu söyleyen Şahin,  şunları kaydetti:
 
"Şu anda çiftlikteki incelemeler devam etmekte. Bu özel bir  operasyondu. Narkotik Şubenin başından beri takip ettiği bir operasyondu.  Tamamıyla İstanbul emniyetimizin gerçekleştirdiği bir çalışma. Şu ana kadar 7  kişi gözaltına alındı. Bundan sonra detaylı bir şekilde hem inceleme hem de suça karışan başka kimseler varsa, onlarla ilgili de araştırmalar devam edecek."
 
Narkotik Şube'nin söz konusu operasyon için ne kadar süredir  çalıştığına ilişkin detay vermeyen ancak detaylar ortaya çıkınca bunların kamuoyu  ile paylaşılacağını vurgulayan Vali Vasip Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Bu, son 15 yılda karada yakalanan en yüksek miktarlı eroin maddesi.  Bu operasyonda emeği geçen tüm emniyet birimlerimizi ve Narkotik Şubede bu konuya  başından beri emek sarf eden tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kutluyorum."

Etiketler; #vali şahin #İstanbul Valisi Şahin #sakarya
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