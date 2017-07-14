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Valilik binasında acı olay

ADANA Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nde görev yapan yüzde 50 görme engelli mühendis 35 yaşındaki Kaya Ersöz, dengesini kaybedince 4'üncü kattan düşüp yaşamını yitirdi.

Valilik binasında acı olay

Adana Valiliği binası içerisinde bulunan İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nde görev yapan makine mühendisi Kaya Ersöz, koridora  çıktı. Önüne tam

olarak göremeyen Kaya Ersöz, bir ara dengesini kaybedince merdiven boşluğundan düştü. Kanlar içinde kalan Kaya Ersöz, ambulansla götürüldüğü özel

hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #valilik #GÖRME ENGELİ MÜKENDİS #KAYA ERSÖZ
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