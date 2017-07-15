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Van Çatak'ta deprem

Van'ın Çatak ilçesinde saat 13.00'te 3,6 büyüklüğnde deprem oldu.

Van Çatak'ta deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Van'ın Çatak ilçesinde deprem oldu.

Verilere göre, deprem saat 13.00'te meydana geldi.

Yerin 8,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarılan depremin büyüklüğünün 3,6 olduğu ifade edildi.

KANDİLLİ'NİN VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Çatak'taki deprem 3,3 büyüklüğünde oldu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #van #çatak #deprem
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