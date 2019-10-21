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Van'da 8 PKK'lı yakalandı

Van'da çocukları dağa kaçırmak isteyen PKK'lılara operasyon düzenlendi. Terör örgütü tarafından hücre evinde tutulan 4 çocuk kurtarıldı. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 8 zanlı yakalandı

YURT 21.10.2019, 14:15
Van'da 8 PKK'lı yakalandı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasındaki 8 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

PKK'nın hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden "suça sürüklenen" 4 çocuk ailelerine teslim edildi.

ulusal.com.tr

#van #pkk
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