Van'da 8 PKK'lı yakalandı
Van'da çocukları dağa kaçırmak isteyen PKK'lılara operasyon düzenlendi. Terör örgütü tarafından hücre evinde tutulan 4 çocuk kurtarıldı. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 8 zanlı yakalandı
YURT 21.10.2019, 14:15
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 6 kişiyi dağa kaçırmaya çalışan 8 şüpheli tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanmasındaki 8 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.
PKK'nın hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4'ü Suriye uyruklu 8 şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 6 kişiden "suça sürüklenen" 4 çocuk ailelerine teslim edildi.
ulusal.com.tr
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