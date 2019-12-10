Van'da artık yemekler israf edilmiyor, sokak hayvanlarına ulaştırılıyor.

Havaların soğumasıyla yaban ve sokak hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Bunu farkeden Van Büyükşehir Belediyesi, can yoldaşlarımız için okul, iş yeri ve kamu kurumlarından artık yemekleri toplamaya başladı.

Toplanan yemekler belediye ekiplerince kırsal bölgelerde belirlenen 5 noktaya bırakıyor.

Artık yemekler kadar günlük alınan 100 kilogram mama ise 18 noktaya ve Sıhke Gölü civarında hayvan severler tarafından yapılan kulübelere dağıtılıyor.

Ekipler bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

ulusal.com.tr