Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Oyun Karavanı Projesi çerçevesinde yola çıkarılan karavan, Van'a ulaştı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan 'Oyun Karavanı



Projesi' kapsamında yola çıkarılan karavan, Van'a geldi.



Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children)



ve Ümraniye Belediyesince yürütülen, 8 ilde uygulanacak projenin dördüncü durağı Van oldu.



İskele Caddesi'ndeki Atatürk Lisesi bahçesine getirilen karavana çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.



Palyaçoların yüzlerini boyadığı çocuklar, geleneksel çuval, çizgi, ip çekme, mendil kapmaca gibi oyunları oynayarak eğlendi.



Ailelerin de eşlik ettiği çocuklar şarkılar söyledi ve kendilerine verilen çeşitli hediyelerden aldı.



İlk durağı Diyarbakır olan karavan, Mardin, Siirt ve Van'ın ardından Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli'ye gidecek.



Van Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürü Abdurrahman Çohaz, etkinliğin amacının, çocukları adeta esir alan telefon, tablet, bilgisayar gibi iletişim



araçlarından bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve geleneksel sokak oyunlarıyla buluşturmak olduğunu söyledi.