Operasyonda birçok iş yerinde yüklü miktarda kaçak tütün ve tütün ürünleri ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı

Van'da düzenlenen "Duman 1" operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 62 ekip ile 279 polisin katılımıyla 48 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yasa dışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi, suçun faillerinin yakalanarak suçtan elde ettikleri gelirin terör ve organize suç örgütlerine aktarımının engellenmesi, yasa dışı ticarete konu ürünlere el konulması amacıyla düzenlenen ve "Duman 1" adı verilen operasyonda, biri farklı suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı.



Operasyonda, 25 kişiye 9 bin 186 lira adli ve idari para cezası verildi.

İş yerlerindeki aramalarda, 21 bin 156 paket kaçak sigara, 40 bin tütün basılmış makaron, 4 kilo 76 gram sarımlık kıyılmış tütün, tütün basma makinesi, 21 elektronik sigara, 20 aparat ve likitleri, yaprak sarma kağıdı, 29 kilogram nargile tütünü, kalem nargile, 247 kilogram pipo tütünü, puro, sigara filtresi ile yüklü miktarda açık sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.



İş yerleri hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.