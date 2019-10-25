Van'da flamingo şöleni

Van Gölü havzasının en önemli sulak alanlarından olan Erciş ilçesinin Çelebibağı, Kasımbağı ve Gölağzı kıyılarında iki aydan bu yana konaklayan flamingolar ilgi odağı oldu.

Van Gölü havzası flamingoların göç yolu üzerinde çok önemli bir transit noktası. Yaz boyunca havzadaki zengin besinlerle yavrularını büyüten flamingolar, kışın başlamasıyla Afrika'ya doğru yola çıkıyor.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, flamingoların göç yolculuğunu anlattı.

Fotoğraf tutkunları da bölgeye gidip en güzel kareleri yakalamaya çalışıyor.

Van Gölü'nün maviliklerinde eşsiz görsel şölen sunan flamingolar, bölgede turizmin gelişmesine de katkı sağlıyor.

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