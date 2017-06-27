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Van'da kaçakçılık operasyonu

Başkale ilçesinde iki kamyonda yapılan aramada kaçak olduğu belirlenen bir ton 400 kilogram kuru üzüm, 2,5 ton şekerleme, 4 ton tütün ile 500 kilogram çay ele geçirildi

Van'da kaçakçılık operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde iki kamyonda yapılan aramada çok miktarda kaçak kuru üzüm, şekerleme, tütün ve çay bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakolu ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları M.D. yönetimindeki 34 BL 6591 plakalı kamyon ile başka bir kamyonda arama yaptı.

34 BL 6591 plakalı kamyonda kaçak olduğu belirlenen bir ton 400 kilogram kuru üzüm ile 2,5 ton şekerleme, diğer araçta da 4 ton tütün ile 500 kilogram çay ele geçirildi.

Sürücüler hakkında işlem yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #kaçakçılık #gümrük kaçakçılığı
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