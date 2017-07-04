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Van'da markete silahlı saldırı

İpekyolu ilçesinde bir marketin 3 şubesine silahlı saldırı düzenlediği tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı

Van'da markete silahlı saldırı

 Van'ın İpekyolu ilçesinde bir marketin 3 şubesine silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirlenen 3 zanlının yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir marketin ilçedeki 3 şubesine silahlı saldırı düzenlendi.

Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ve geniş çaplı araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıları düzenlediği tespit edilen S.A, K.A. ve S.A'yı olayda kullandıkları otomobil ve 3 av tüfeğiyle yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #van #silahlı saldırı #market #ipekyolu ilçesi
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