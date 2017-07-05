VAN'ın Erciş İlçesi'nde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Ortayayla Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki ailenin bireyleri, mahalle meydanında karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D., yanındaki silahla, akrabalarının üzerine kurşun yağdırdı. Olayda, 38 yaşındaki Alaettin Delibaş ile eşi 34 yaşındaki Fatma ve çocukları Gönül, Tayfun ve Gülistan Delibaş yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Alaettin ve Fatma Delibaş çifti, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çocukları ise ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.



Güvenlik güçleri, olay sonrası kaçan S.D.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, mahalledede geniş güvenlik önlemi alandı.