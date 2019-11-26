Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı
Van'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttüğü iddia edilen 20 kişi göz altına alındı.
YURT 26.11.2019, 12:07
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle 20 kişi yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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