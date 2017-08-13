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Van'da terör operasyonu: 23 gözaltı

Van'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı

Van'da terör operasyonu: 23 gözaltı

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla örgütün gençlik yapılanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler; #van #terör #pkk #kck
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