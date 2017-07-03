Kritik görüşme 8 Temmuz'da
Kritik görüşme 8 Temmuz'da
38 yıl önce PKK'nın katlettiği Zeki Ön mezarı başında anıldı
38 yıl önce PKK'nın katlettiği Zeki Ön mezarı başında anıldı
Çok sayıda kişi tutuklandı
Çok sayıda kişi tutuklandı
Son Dakika: Bakanlar Kurulu toplandı
Son Dakika: Bakanlar Kurulu toplandı

Van'da terör saldırısı

Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı

Van'da terör saldırısı

Van'ın Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker yaralandı.

Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.

Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #tuzak #terör saldırısı #patlayıcı
banner863
Önceki Haber
Oğlunu silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Sonraki Haber
Muğla'da ikizleri trafik kazası ayırdı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.