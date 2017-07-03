Van'ın Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker yaralandı.
Gedikbaşı Mahallesi yakınındaki Güzeldere mevkisinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.
Patlamanın ardından güvenlik güçlerine roketatarlı saldırıda bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan asker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.
Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi, çıkan çatışmada 2 asker yaralandı
Van'ın Başkale ilçesindeki terör saldırısında 2 asker yaralandı.