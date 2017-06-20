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Van'da uyuşturucu operasyonu

Başkale ilçesinde bir evde 7 kilo 367 gram eroin ele geçirildi, bir kişi tutuklandı

Van'da uyuşturucu operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonunda 7 kilo 367 gram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ile eklentilerinde yapılan aramada 7 paket halinde 7 kilo 367 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili yakalanan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #van #uyuşturucu operasyonu #eroin
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