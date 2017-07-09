Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 20 kilo 215 gram eroin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.B. idaresindeki 06 DL 9400 plakalı kamyoneti, Van-Gürpınar karayolunun Kurubaş mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, aracın yedek lastiğine gizlenmiş 40 paket halinde 20 kilo 215 gram eroin ele geçirildi.
Sürücü R.B’nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Edremit ilçesinde kamyonetin yedek lastiğine gizlenmiş 20 kilo 215 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonette yapılan aramada 20 kilo 215 gram eroin bulundu.
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