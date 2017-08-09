Edremit ilçesinde bir minibüste 60 kilo 560 gram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Van'ın Edremit ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 60 kilo 560 gram eroin bulundu.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün finans kaynağı olan uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında polis ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.



Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada araçta 60 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.



Minibüste bulunan C.D, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.