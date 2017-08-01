Van/Edremit Belediyesince Van Gölü kıyısında oluşturulan ve bir süre önce açılışı yapılan halk plajına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Van'ın Edremit Belediyesi tarafından Van Gölü kıyısında oluşturulanhalk plajına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Dilkaya Mahallesi'nde oluşturulan halk plajına gelen vatandaşlar ile İranlı turistler, hem gölde serinlemenin hem de akşam saatlerinde gün batımını izlemenin keyfini çıkarıyor.



Şezlong, şemsiye, duş alma kabini ile yüzen platform ve kano konulan plajda, vatandaşların güzel bir gün geçirmesi hedefleniyor.

"Aile, kadın ve erkek plajları bulunuyor"



Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente güzel bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Halk plajında vatandaşlara ücretsiz hizmet sunduklarını ifade eden Çiçekli, "Halk plajımız 10 gündür hizmet veriyor. Tesisimizde bir çok hizmeti vatandaşımıza sunmaya çalıştık. Kadın plajı, erkek ve aile plajları ile vatandaşlarımızın güzel bir gün geçirmesini amaçlıyoruz." dedi.

Güvenlik hizmetlerinin sunulduğu plajda mescit de bulunduğunu anlatan Çiçekli, "Plajda kadın ve erkek can kurtaran ile otopark hizmeti de veriyoruz.



Açılışımızdan itibaren tesisimizi 10 bin vatandaşımız ziyaret etti. Vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek için ilerleyen günlerde çadır, plaj voleybolu, masa tenisi ve deniz bisikleti gibi hizmetleri de gerçekleştireceğiz." diye konuştu.



"Göle duyduğumuz özlem sona erdi"



Vatandaşlardan Harun Altın ise güzel tesislerin olmaması nedeniyle uzun süredir yüzmek için göle giremediğini belirtti.



Edremit Belediyesinin gerçekleştirdiği projenin önemli olduğunu anlatan Altın, "Plaja çocuklarımla gelerek güzel bir gün geçirdik. Van Gölü'ne duyduğumuz özlem sona erdi. İnsanımızın böyle güzel ve güvenli bir ortamda tatil yapması gerçekten bizi mutlu etti. Belediyemiz de güzel bir tesis inşa etmiş." ifadesini kullandı.



Vatandaşlardan Sinan Yılmaz da Van'a güzel bir tesisin kazandırıldığını söyledi.



Plaj yeni olduğu için ufak tefek bazı eksiklerin bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu eksiklikler de giderilirse Van'a yakışan bir tesis haline gelecek. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölüdür ve böyle bir kaç tesisin daha olması bizleri çok mutlu edecek." dedi.