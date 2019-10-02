Van'da 10'uncusu düzenlenen Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na ziyaretçi akını yaşandı. 51 bin 835 kişinin ziyaret ettiği fuara Azerbaycan, İran, Irak, Arap ülkeleri ve Ermenistan'dan yoğun katılım oldu.

10'ıncu Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nı 3 günde 51 bin 835 kişi ziyaret etti.



Van'ın ev sahipliğinde düzenlenen fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda firma katıldı.



Son dönemlerin gözde turizm noktalarından biri Van. Fuarla Doğu Anadolu Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı ile kentteki turizm ağını geliştirmek hedeflendi.



Fuara İran, Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve Ermenistan gibi ülkelerden katılım yoğun oldu.



Gelecek yılki hedef Uzak Doğu ülkelerinden ülkelerin katılımını sağlamak.



ulusal.com.tr